Mkhitaryan e Inter lavorano sul rinnovo di contratto! Obiettivo comune

Mkhitaryan anche quest’anno si sta dimostrando uno dei pilastri fondamentali del centrocampo dell’Inter. Presente alla conferenza stampa di vigilia di Inter-Salisburgo insieme a Simone Inzaghi, all’armeno è stata fatta una domanda legata al suo futuro, considerato il contratto in scadenza. Di questo ne ha parlato l’esperto di mercato, Fabrizio Romano.

A LAVORO PER IL RINNOVO – Henrikh Mkhitaryan è molto felice di vestire la maglia dell’Inter e questo si rispecchia inevitabilmente anche in campo. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, i colleghi giornalisti oggi in conferenza stampa hanno posto la domanda all’armeno, che ha prontamente risposto: «Sono felice all’Inter, mi trovo molto bene qui. Il mio progetto è di restare, ma per le cose extra campo ci penserà il mio procuratore». Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le negoziazioni per il rinnovo sono già iniziate. L’Inter presenterà una nuova proposta al giocatore ed entrambe le parti ne riparleranno anche nei prossimi mesi. Ma non c’è fretta, dato che sia Mkhitaryan che l’Inter vogliono il rinnovo.