Mkhitaryan: «Inter, voglio rimanere! Noi primi? Non cambia nulla»

CONFERENZA MKHITARYAN – Questa la conferenza stampa di Henrikh Mkhitaryan alla vigilia di Inter-Red Bull Salisburgo.

Torna la Champions League, sfiorata l’anno scorso. Benissimo col Benfica, cambia qualcosa nella vostra testa in campo internazionale?

Non cambia niente, per noi ogni partita è molto importante. Anche sapendo che non abbiamo iniziato bene in Champions League, contro la Real Sociedad, abbiamo dimostrato di poter far bene come il Benfica. Speriamo di fare altrettanto domani per continuare il nostro percorso.

Mentalmente cambia qualcosa tornare in campo primi in classifica?

Per noi non cambia niente. Il campionato è lunghissimo, domani giochiamo in Champions League e siamo più carichi che mai. Abbiamo dimostrato contro il Benfica di voler vincere e vogliamo fare lo stesso domani.

Mkhitaryan, hai fatto un altro grande inizio di stagione ma sei in scadenza. Vuoi continuare con l’Inter?

Mi sento benissimo qua, in città come in squadra. Sto facendo del mio meglio in campo, quello che succede fuori lo farà il mio procuratore con la società. Però ho voglia di rimanere, farò tutto e poi vedremo.

Ti aspettavi, arrivando dalla Roma, di essere così determinante per l’equilibrio e il bilanciamento?

Prima di venire qui all’Inter, parlando col mister che può confermare, avevo detto di venire ad aiutare la squadra e fare di tutto per giocare. Alla fine la scelta è loro, se inizio la partita o no. Io faccio di tutto per giocare, arrivare al massimo e dare il 100%, poi sono scelte dell’allenatore. Non sono stato nella mia carriera un giocatore difensivo, ovviamente, però giocando nel ruolo di mezzala sto facendo di tutto per aiutare la squadra offensivamente e difensivamente.

È difficile preparare questa partita sapendo che si parla già di Inter-Roma e Lukaku?

La prepareremo domani cercando di fare la nostra partita. Il Salisburgo l’abbiamo già affrontato in preparazione e non era facile, ma giochiamo in casa e davanti ai nostri tifosi vogliamo vincere. Non pensiamo e parliamo della Roma, prima ce n’è un’altra.

Mkhitaryan, come ti vedi seconda punta?

Non era la prima volta. Ho sempre giocato trequartista nella mia carriera e mi piace giocare in quel ruolo, se il mister mi vede lì darò tutto altrimenti gioco negli altri ruoli. Non cambia nulla: attacchiamo e difendiamo insieme, il calcio si gioca con tutta la squadra e non individuale.