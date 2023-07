Milinkovic Savic-Inter? Solo se si verificasse una condizione! − CdS

Milinkovic Savic è uno dei nomi più ambiti di questo calciomercato estivo. Il serbo della Lazio, in scadenza il prossimo anno, apprezzato da Inter, Juventus e Napoli

LA CONDIZIONE − Milinkovic Savic tra meno di un anno potrebbe diventare un clamoroso svincolato di lusso, a meno che Claudio Lotito non lo convinca a firmare un nuovo rinnovo con la Lazio. Ipotesi difficile, ma non impossibile. Inter, Juventus e Napoli hanno chiesto informazioni e sondato il terreno per il centrocampista serbo. Lotito, nonostante la scadenza nel 2024, non fa sconti: per meno di 40 milioni non si muove da Roma. Nel caso dei nerazzurri, Simone Inzaghi stravede per lui e un ritorno sul serbo si potrebbe verificare solo in una condizione estrema: ovvero se dovesse andare via Nicolò Barella per un’ottantina di milioni. Ipotesi comunque molto inverosimile.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabrizio Patania