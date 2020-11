Milik adesso vuole l’Inter nonostante Lukaku: le contropartite – SM

Arkadiusz Milik Napoli-Verona

Milik la scorsa sessione di mercato è stato al centro di un vero e proprio vortice tra Juventus e Roma. Adesso il centravanti del Napoli, non inserito nella lista per la Serie A, attende con ansia la nuova sessione di mercato per trasferirsi altrove. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Claudio Raimondi nel corso di “Pressing Serie A” potrebbe trasferirsi all’Inter.

ORA L’INTER – Milik attende la nuova sessione di mercato invernale per trasferirsi altrove e recuperare i mesi persi dopo la mancata cessione alla Juventus prima e alla Roma dopo. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi, esperto di mercato nel corso di “Pressing Serie A”, il calciatore adesso vuole l’Inter consapevole della presenza di Romelu Lukaku, titolare inamovibile di Antonio Conte. Sarebbero pronte addirittura anche due contropartite: al Napoli andrebbe o Andrea Pinamonti o Matìas Vecino, seguito da tempo dal club partenopeo.