FOTO – Lukaku sicuro: “Inter, la strada è lunga. Ci rimetteremo in carreggiata”

Romelu Lukaku Belgio

Lukaku dopo la sfida pareggiata dall’Inter contro l’Atalanta attraverso i social si dice sicuro riguardo il lavoro svolto dalla squadra consapevole della stagione ancora tutta da giocare.

IN CARREGGIATA – Lukaku, assente ieri in Atalanta-Inter, era comunque in tribuna per essere più vicino possibile alla squadra, che nonostante la sua assenza è riuscita a giocare una buona partita – rispetto quelle precedenti -, pareggiando contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Il centravanti belga il giorno dopo la partita ha pubblicato un post su Instagram dicendosi fiducioso per il prosieguo della stagione, consapevole del lavoro svolto della squadra: “La strada ancora è lunga! Ci rimetteremo in carreggiata”. Di seguito il post pubblicato nei social.