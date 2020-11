Eriksen via dall’Inter? Ipotesi di clamoroso scambio col Real Madrid – SM

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen non è sceso in campo nelle ultime due partite dell’Inter, e c’è chi dice che a gennaio andrà via. Claudio Raimondi, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, sostiene che si sia parlato di uno scambio con il Real Madrid, in occasione del match di Champions League di martedì scorso.

ASSENZA CHE SA DI USCITA? – Christian Eriksen ha totalizzato zero minuti nelle ultime due partite dell’Inter. Con Antonio Conte il rapporto non sembra mai nato, il danese sembra essere la causa di tutti i mali dei nerazzurri anche se in realtà non è così. Claudio Raimondi ritiene che a gennaio si andrà a cercare una soluzione dal mercato: «La partita di Champions League è stata il presupposto per parlare di uno scambio clamoroso fra Real Madrid e Inter. Ci hanno raccontato che c’è stata una chiacchierata per vedere che margini ci sono per uno scambio fra Eriksen e Isco. Quest’ultimo ha giocato nel KO per 4-1 del Real Madrid col Valencia, ma è fuori dal progetto di Zinédine Zidane e mai considerato. Piace tantissimo a Conte, ci sarebbero i presupposti per uno scambio di prestiti al momento. Eriksen e Isco non sono scesi in campo nell’incontro di martedì».