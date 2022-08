Milenkovic, la Juventus prova lo scatto sull’Inter? Forza la cessione in difesa

Si è detto che sono Inter e Juventus a giocarsi Milenkovic della Fiorentina. Non ci sono passi avanti nella giornata di oggi sul difensore, ma Alfredo Pedullà sul suo sito parla di un’operazione che potrebbe anticipare una mossa per il serbo.

LA RICHIESTA – La Juventus vuole che Daniele Rugani accetti il Galatasaray, che ha presentato un’offerta per il cartellino del giocatore. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, dando due o tre giorni come deadline per la risposta del giocatore. Questo perché nel pomeriggio si è inserita la Sampdoria, che offre un milione e mezzo più bonus per l’ingaggio. Dalla cessione di Rugani passano le strategie della Juventus per la difesa: inevitabilmente il riferimento è a Nikola Milenkovic, sul quale c’è pure l’Inter.