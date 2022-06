Milenkovic-Inter opzione possibile, la Fiorentina va su un sostituto – Sky

Milenkovic resta un nome dell’Inter nel caso in cui Skriniar dovesse andare via. Su Sky Sport si parla di come la Fiorentina stia lavorando a un sostituto.

OCCHIO ALL’INCASTRO – Nikola Milenkovic ha un anno residuo di contratto e, a differenza di dodici mesi fa, è probabile che la Fiorentina lo ceda. Per lui c’è sempre l’Inter, ma è necessario che Milan Skriniar venga ceduto. Nel frattempo, però, i viola si stanno cautelando con un possibile sostituto. Il nome, segnalato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato – L’Originale, è quello di Marlon dello Shakhtar Donetsk. Il brasiliano, ex Sassuolo, oltre che dalla Fiorentina per il post-Milenkovic è seguito anche dal Monza.