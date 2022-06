Sensi al Monza ci siamo! Galliani: «Ecco quando farà le visite mediche»

Sensi è pronto a vestire la maglia del Monza. Il giocatore ha accettato la proposta dell’AD brianzolo. Tra Inter e biancorossi accordo sulla base di un prestito. Galliani conferma il giorno delle visite mediche

IL GIORNO − Stefano Sensi farà le visite mediche per il Monza nella giornata di venerdì. A confermarlo lo stesso Adriano Galliani, intervenuto telefonicamente su Sportitalia mercato. Sensi ha accettato il progetto del club appena neopromosso in Serie A. Il trasferimenti dall’Inter sarà in prestito. Il Monza, dunque, si tingerà sempre più di nerazzurro. Dopo Andrea Ranocchia e Michele Di Gregorio, ancora un altro giocatore dell’Inter vestirà la maglia brianzola.