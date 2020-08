Messi-Barcellona, nuovi incontri: Inter difficile. Spinge per la cessione?

Condividi questo articolo

Messi è uno degli argomenti principali legato al calciomercato nelle ultime ore. La permanenza dell’argentino al Barcellona non sembra più così sicura e i rumors stanno aumentando, anche sull’Inter. Di seguito le ultime novità riportate da SkySport24

INTER, SITUAZIONE DA MONITORARE – In Spagna si parla molto della situazione relativa a Lionel Messi. Nei prossimi giorni, ci saranno altri incontri con Koeman. La Pulce ha lasciato le vacanze per vedere il nuovo allenatore, ma ha espresso la mancanza di convinzione totale nel proseguire col Barcellona. Il 10 però è anche consapevole che per mancanza di tempo e motivazioni economiche, un addio è molto difficile. Si parla di 700 milioni di clausola rescissoria e 150 milioni annui lordi di ingaggio. Per questo motivo, il Barcellona è comunque tranquillo per questo motivo. E’ una situazione che comunque va tenuta sotto controllo: bisognerà capire se spingerà per essere ceduto.