Siviglia-Inter, le ultime: 3-5-2, Conte conferma. Ora squadra a riposo

Siviglia-Inter è ormai alle porte, mancano poche ore alla finale di Europa League tra i nerazzurri e gli spagnoli. Antonio Conte fa perno sulle certezze di gioco e formazione trovate nelle ultime settimane. Di seguito le ultime novità in vista del match di questa sera

VERSO SIVIGLIA-INTER – Sono ore di ansia e attesa per il gruppo di Conte a meno di 6 ore dalla finale di Europa League. In questi minuti, come riporta Matteo Barzaghi per SkySport24, la squadra sta riposando per arrivare al meglio alla prestazione di questa sera. Ulteriori conferme su Alexis Sanchez (qui i dettagli) che potrebbe giocare alcuni minuti, se ce ne fosse bisogno. L’allenatore conferma il suo 3-5-2, con D’Ambrosio a destra e Gagliardini al centro.