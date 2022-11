Matturro, parla il presidente del Defensor Sporting: «È fatta col Genoa!»

Alan Matturro, da tempo nel mirino dell’Inter, sarebbe ormai un giocatore del Genoa. Lo riporta lo stesso presidente del Defensor Sporting. Nerazzurri beffati o c’è una strategia di mercato dietro

TRATTATIVA CHIUSA − Il presidente del Defensor Sporting, Alberto Ward, aggiorna sul futuro di Matturro. Sul difensore anche l’Inter ma la sua prossima destinazione è sempre in Italia ma in un’altra squadra: «Stiamo per fare dei ragionamenti sulla rosa, a volte bisogna sacrificare qualche giocatore per dare spazio ai più giovani. A parte questo bisogna sostituirlo con giocatori all’altezza. Matturro? Operazione praticamente chiusa con il Genoa in Italia». Le sue parole ad AM970 Universal.