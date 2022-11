Dalmat: «Fieri dell’Inter, vittoria bella. Ora serve liberare la testa. Lukaku…»

Dalmat si è concentrato sul successo dell’Inter contro l’Atalanta. L’ex giocatore sprona i nerazzurri a ricaricare le batterie con la sosta. Mentre su Lukaku non ha dubbi

BUONA CHIUSURA − Stephane Dalmat, sul suo account Instagram, soddisfatto dopo il successo della squadra di Inzaghi: «L’Inter ha vinto su un campo molto difficile, vittoria bella e importante contro una bella squadra. Per la prima volta ha vinto contro una delle top sei. Peccato che il Milan sia riuscito a vincere all’ultimo secondo, arrabbiato perché credevo fosse il giorno dell’Inter ma il calcio è così. Bisogna essere fieri della squadra. Dopo la Juventus eravamo arrabbiati, i giocatori hanno avuto una buona reazione con Bologna e Atalanta. Bilancio? Inizio di stagione un po’ brutto anche se è arrivata la qualificazione agli ottavi di Champions League. In questo mese di riposo bisogna liberarsi la testa e capire ciò che non è andato per il verso giusto. Dopo il Mondiale tutto è possibile. Il Napoli è su una stella, gioca il miglior calcio d’Europa. Non sappiamo cosa succederà dopo il Mondiale. Nella seconda parte di campionato si ripartirà da zero e l’Inter dovrà vincere tutti gli scontri diretti, spero nel ritorno di Lukaku che difendo sempre. Per me sarà il giocatore che va ad aggiungere alla squadra. Servirà inoltre continuità nei risultati».