Inter-Napoli, il programma di Spalletti in vista del big match – CdS

Terminato la prima parte del 2022 largamente in testa al campionato il Napoli pensa già alla sfida di gennaio con l’Inter. Come si legge sul Corriere dello Sport, i partenopei stanno pensando a un fitto programma per prepararsi al meglio in questa pausa per il Mondiale.

UN FITTO PROGRAMMA − Il Napoli ha sicuramente dominato questa prima parte di stagione (vedi classifica). Ora però tutto si resetterà a causa del Mondiale in Qatar e da gennaio partirà quasi un nuovo campionato. Ad attendere il Napoli al rientro dalla sosta ci sarà il durissimo match di San Siro contro l’Inter. Per prepararsi al meglio lo staff di Luciano Spalletti sta mettendo a punto un fitto programma di amichevoli, ancora da ufficializzare, e un richiamo di preparazione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, gli azzurri svolgeranno un ritiro in Turchia, più precisamente ad Antalya. Qui la squadra svolgerà una preparazione di almeno due settimane, disputando anche qualche amichevole. Una potrebbe essere con il Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo e l’altra con una tra Fulham e Crystal Palace.

AVVICINAMENTO A INTER-NAPOLI – Terminato il ritiro in Turchia, la squadra di Spalletti rientrerà in Italia dove svolgerà probabilmente almeno altre due amichevoli, di cui una in casa e una fuori casa. Prima di questo periodo di ripresa degli allenamenti, alla squadra verrà concesso un periodo di riposo. Pausa di cui non potranno beneficiare i calciatori impegnati con il Mondiale come André Frank Zambo Anguissa, Kim Min-jae, Hirving Lozano, Mathias Olivera e Piotr Zielinski. E gli altri giocatori convocati per le amichevoli delle nazionali escluse dalla manifestazione in Qatar. Manca ancora tanto tempo a Inter-Napoli, ma la testa di tutti è già rivolta al match del 4 gennaio a San Siro, che vale una buona parte di scudetto.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini