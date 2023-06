Marusic post Dumfries? Ipotesi e l’Inter fiuta il doppio colpo − CdS

Adam Marusic può lasciare la Lazio in estate. L’Inter, su precisa richiesta di Simone Inzaghi, lo segue in caso di partenza di Dumfries. Ma occhio al clamoroso doppio affare

INZAGHI PONTE − L’Inter tenta Marusic e sogna il doppio colpo con Milinkovic Savic. Scenario complicato, ma Inzaghi tenta i suoi due pupilli ai tempi della Lazio. Il laterale montenegrino ha contratto in scadenza nel 2026, ma può lasciare il club biancoceleste. Per farlo occorre però una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Da questo punto di vista Claudio Lotito non transige. L’Inter è interessata per coprirsi in caso di partenza di Denzel Dumfries. Ma dalla Lazio può arrivare anche Milinkovic Savic. Il serbo, in lizza con Nicolò Barella come miglior centrocampista della stagione di Serie A (vedi articolo), dopo anni di tira e molla può veramente lasciare la Capitale. Le avances non mancano: dall’Inter, alla Juventus passando per Atletico Madrid, Newcastle e Arsenal.

Fonte: Corriere dello Sport − Daniele Rindone