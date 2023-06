Barella, il tuttocampista dell’Inter verso una stagione d’oro! − CdS

Nicolò Barella è uno dei grandi protagonisti di questa stagione dell’Inter. In Italia punta allo scettro di miglior centrocampista del campionato, mentre in Europa sogna il paradiso

STAGIONE PERFETTA − Ormai la consacrazione per Barella è arrivata da un paio di anni, ora il tuttocampista dell’Inter punta a molto di più. Il giocatore sardo è in lizza insieme a Milinkovic Savic e Rabiot per aggiudicarsi il premio di miglior centrocampista della stagione di Serie A. Titolo che vinse nell’anno dello Scudetto. Barella ha timbrato più assist di tutti (7) e segnato sei gol. In Europa punta all’escalation. Il 10 giugno ci sarà la finale di Champions League contro il Manchester City. In questa straordinaria campagna europea ha segnato tanto quanto Lautaro Martinez e Lukaku (tre volte), una in meno del capocannoniere nerazzurro in Champions, Dzeko (4). A Istanbul sogna il paradiso terrestre. Come tre anni fa Wembley, sul suo cammino c’è l’Inghilterra. Anche in quel caso, l’Italia partiva da sfavorita contro i padroni di casa, ma l’epilogo è ormai storia. Ora Nicolò vuole ripetersi.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona