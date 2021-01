Marino: “Gomez? Parlo solo dei giocatori che vanno in campo”

Alejandro Gomez Atalanta

Umberto Marino, dirigente dell’Atalanta, ha glissato sul caso Gomez a pochi minuti dal calcio d’inizio del match di Coppa Italia contro il Cagliari. La questione rimane sospesa

SEPARATO IN CASA – Continua a tenere banco la questione Alejandro Gomez, emarginato in casa Atalanta e alla ricerca di una nuova destinazione. L’Inter rimane alla finestra, nonostante una situazione societaria a dir poco complessa. L’Atalanta avrebbe posto il veto sulla cessione ad una diretta concorrente in serie A. Prima del match di Coppa Italia contro il Cagliari, il dirigente orobico, Umberto Marino, ha glissato così: «Gomez? Parliamo dei giocatori che vanno in campo, anche perché in quest’ultimo periodo stiamo facendo risultati fantastici». Nessuna risposta, ma il futuro dell’argentino resta avvolto dal dubbio.