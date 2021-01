Inter a BC Partners? Tempi ancora lunghi, ma Suning dà il supporto – Sky

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter può passare da Suning a BC Partners, ma non è ancora in dirittura d’arrivo. Luca Marchetti, ospite di Sky Sport 24, ha parlato della situazione legata al futuro della società dopo il CdA di oggi (vedi articolo) e le conferme arrivate (vedi articolo).

CAMBIO DI PROPRIETÀ? – Luca Marchetti fa il punto: «Consiglio d’Amministrazione straordinario per cercare di capire come verranno affrontate le difficoltà economiche. Le stanno affrontando tutte le società di calcio, ma tutti i comparti industriali. La nota è tranquillizzante per l’Inter: il mercato è in contrazione e sono diminuiti i ricavi, ma c’è il supporto di Suning al management e alla stagione. Si sarà parlato della due diligence con BC Partners, che dopo aver controllato i conti è pronto a investire dell’Inter. Bisognerà capire in che quota, se minoritaria, maggioritaria o con una scaletta. La trattativa inizierà dopo la due diligence, si parla di qualche mese minimo».