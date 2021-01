VIDEO – Inter-Juventus, si allena anche Conte in...

VIDEO – Inter-Juventus, si allena anche Conte in vista del big match

Antonio Conte Inter

Manca sempre meno al giorno di Inter-Juventus. Il derby d’Italia si avvicina e rappresenta una sfida molto speciale per Antonio Conte e non solo. Per caricare l’ambiente, il tecnico ha pubblicato questa Instagram Story sul suo profilo

CARICA – Archiviata la gara con la Fiorentina, i nerazzurri di Antonio Conte sono tornati a sudare sul campo in vista di Inter-Juventus, big match di serie A in programma domenica sera a San Siro. Il tecnico pugliese ha pubblicato questa Instagram Story a dir poco iconica, per caricare l’ambiente.