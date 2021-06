Marcos Alonso, Barcellona chiede informazioni. Jordi Alba-Inter? Si insiste

Marcos Alonso, esterno sinistro del Chelsea, è da tempo uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. Sul giocatore spagnolo non ci sono però solo i nerazzurri. Ecco le ultime sul classe 1990 del Chelsea campione d’Europa

CORSA A DUE? – Marcos Alonso piace al Barcellona che ha chiesto informazioni su di lui. A riportarlo, dopo l’anticipazione di ieri sera (leggi l’articolo), è il Mundo Deportivo che sottolinea come i catalani siano alla ricerca di un esterno sinistro vista la possibile partenza di Junior Firpo (in passato accostato all’Inter, ndr). Sul giocatore del Chelsea ci sono però da tempo anche i nerazzurri. Il quotidiano spagnolo sottolinea e conferma quanto detto nei giorni scorsi, ovvero che i Campioni d’Italia si siano mossi anche per Jordi Alba.

VOGLIA DI GIOCARE – Marcos Alonso dal canto suo non chiude a una possibile partenza da Londra. Dopo l’addio di Frank Lampard ha trovato meno spazio al Chelsea e, nonostante la vittoria della Champions League, chiede più spazio. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi giorni con possibili incastri sull’asse Milano-Barcellona-Londra.