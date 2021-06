Italia-Austria, Mancini scioglie gli ultimi dubbi: la probabile – Sky

Italia-Austria è in programma questa sera alle 21:00. Da “Sky Sport” arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione degli azzurri del CT Mancini

IN CAMPO – Italia-Austria si avvicina. La gara, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, è in programma questa sera alle 21:00. Il CT Mancini, secondo quanto riferito da “Sky Sport” avrebbe sciolto gli ultimi dubbi: il ballottaggio Verratti-Locatelli, per un posto a centrocampo, è stato vinto dal calciatore del PSG. In difesa forfait per Chiellini, al suo posto Acerbi. Per il resto, il CT, si affida ai suoi titolari: Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne con Bonucci ed Acerbi in mezzo. A centrocampo, assieme a Verratti, agiranno Jorginho e Barella. In attacco pronti Berardi, Immobile ed Insigne.