Marcos Alonso, 2 pretese Chelsea. Nainggolan-Cagliari: cosa manca

Marcos Alonso Chelsea

Marcos Alonso all’Inter non sarebbe un’operazione facile per via di due pretese del Chelsea, mentre Radja Nainggolan al Cagliari sarebbe ancora da sbloccare

MARCOS ALONSO – Queste le parole di Fabrizio Romano ai microfoni di “Calciomercato.con” partendo dall’affare più difficile per l’Inter in questi ultimi giorni di mercato. «Marcos Alonso e l’Inter oggi sono più lontani. Perché dopo la cessione di Dalbert, la dirigenza nerazzurra ha effettivamente mosso i suoi passi per provare ad ottenere l’esterno spagnolo dal Chelsea dopo il litigio con Frank Lampard. Ma l’ultimo colpo ad ora è complesso, perché il Chelsea ha fatto sapere che oltre al prestito oneroso, pretende anche l’intero pagamento dello stipendio di Alonso e le condizioni economiche diventano complicate. Non è facile portare lo spagnolo da Conte, insomma; l’Inter si ritiene già coperta».

NAINGGOLAN – Romano su Radja Nainggolan. «Le ultime mosse in ordine di tempo sono state legate ai contatti con il Cagliari per l’operazione Radja Nainggolan ancora da sbloccare, c’è in ballo la valutazione del giovane Ladinetti che sarà nerazzurro, ma il club sardo lo valuta intorno ai 5 milioni e ad oggi non c’è ancora intesa. Ecco perché si lavora su questo fronte per accontentare tutti».

ASAMOAH – Infine Romano su Kwadwo Asamoah. «Mentre Kwadwo Asamoah va verso la rescissione del contratto dopo aver rifiutato Sampdoria e Genoa negli ultimi giorni. Sì, per lui l’esperienza Inter ormai è finita».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com