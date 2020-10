VIDEO – Sneijder, il primo gol con l’Inter è al 93′: tre punti sull’Udinese

Sneijder Mourinho

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 ottobre 2009. Contro l’Udinese i nerazzurri passano in vantaggio con Stankovic, ma Di Natale pareggia subito. AL 93′ l’urlo di liberazione, col primo gol “italiano” di Sneijder.

SOLLIEVO SNEIJDER – Il 3 ottobre 2009 l’Inter deve dimenticare subito la prima sconfitta stagionale in campionato, subita sette giorni prima in casa della Sampdoria. Contro l’Udinese i nerazzurri iniziano con un piglio diverso, e al 22′ passano in vantaggio. Samuel Eto’o e Dejan Stankovic dispiegano la transizione nella metà campo offensiva, poi il camerunense serve sulla corsa il serbo in area. Il tempo di trovare lo spazio, e Stankovic piazza una botta ad incrociare che si infila sotto al sette opposto. La gioia per l’Inter dura però poco, perché dopo cinque minuti l’Udinese trova il pareggio. Antonio Di Natale scatta sul filo del fuorigioco su un filtrante dalla trequarti, e batte Julio Cesar nell’uno contro uno. Tutto da rifare per gli uomini di José Mourinho, che tornano a spingere ma senza trovare la via del gol. Uno spartito che si ripete per tutta la ripresa, ma la via del gol sembra stregata. L’inerzia si spezza finalmente durante i minuti di recupero. Eto’o pesca Wesley Sneijder sul secondo palo con un cambio campo dal vertice dell’area. L’olandese si sistema il pallone, e da posizione defilata piazza un colpo da biliardo, un rasoterra che beffa tutti e si infila sul secondo palo. Il minuto è il 93, la partita termina coi meritati tre punti per i padroni di casa. Ecco i gol nel video YouTube di “inter070”: