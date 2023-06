Mamardashvili cercato da mezza Europa! Vicario resta il favorito – CdS

Il nome nuovo per la porta dell’Inter, in caso di cessione di André Onana, è quello di Georgi Mamardashvili. Il portiere andrà via da Valencia e su di lui ci sono tante big europee. Il favorito per i nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport, è resta Guglielmo Vicario.

NOME NUOVO –Mamardashvili si è messo in mostra questa stagione con la maglia del Valencia. E se la sua squadra si è salvata lo deve in buona parte alle eccellenti prestazioni di Mamardashvili. Quello che ha fatto vedere in questa stagione con la maglia del Valencia ha fatto dirizzare le antenne a mezza Europa, tanto che alcuni uomini mercato dell’Inter sono andati più volte a visionarlo di persona. Sulle tracce di Mamardashvili, però, non c’è solo l’Inter. Hanno chiesto informazioni anche Chelsea e Manchester United, ma non solo. Il prezzo del suo cartellino è di circa 30 milioni di euro, e il Valencia ha tutto l’interesse a venderlo per fare cassa.

IL FAVORITO – In caso di addio di Onana, però, il favorito tra i pali resta Guglielmo Vicario. I rapporti con l’Empoli, infatti, sono ottimi e c’è la disponibilità a studiare formule vantaggiose per il club nerazzurro. Si tratta di un portiere giovane e soprattutto italiano.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno