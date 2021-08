Lukaku oggi ufficiale al Chelsea? Pronte le visite mediche – Sky

Lukaku già oggi potrebbe non essere più un giocatore dell’Inter. Il centravanti belga, secondo Sky Sport, in mattinata farà le visite mediche col Chelsea.

TRASFERIMENTO RECORD – Romelu Lukaku lascia l’Inter per il Chelsea a centoquindici milioni di euro, cessione più alta di sempre nella storia della Serie A (ma non acquisto più caro per la Premier League). Secondo Sky Sport stamattina il belga lascerà l’Italia e sarà a Londra per le visite mediche e, a seguire, la firma del contratto. Annuncio ufficiale quindi atteso nelle prossime ore, dopo aver saltato Parma-Inter di ieri. Lukaku ha raggiunto un accordo fino al 2026 con i Blues.