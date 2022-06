Lukaku-Inter, visite mediche e firma la prossima settimana: i dettagli

Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea sarebbe sempre più vicino al ritorno all’Inter.

DETTAGLI – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano sul futuro di Romelu Lukaku. “Chelsea e Inter hanno tutti i documenti pronti per essere firmati al fine di annunciare l’affare Romelu Lukaku la prossima settimana. L’attaccante belga volerà anche in Italia la prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Nessuna opzione di acquisto o clausola di obbligo – prestito normale, confermato“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano