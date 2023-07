Lukaku dipende dal mercato della Juventus. Attesi movimenti – SM

L’ormai ex Inter Lukaku continua ad attendere risvolti di mercato e, per ingannare il tempo, lancia messaggi sui social. Secondo SportMediaset sono in arrivo dei movimenti dalla Juventus.

ATTESE – Tra tragicommedie con i club e messaggi criptici sui social, Romelu Lukaku continua ad aspettare. Archiviata la pratica Inter, secondo SportMediaset, la volontà del belga converge unicamente verso la Juventus. Marco Barzaghi aggiorna sulla situazione: «Una voce dava l’avvocato di Lukaku, Ledure, in arrivo in Italia. Ma per il momento risulta essere a Bruxelles. Giuntoli, invece, molto presto potrebbe partire a Londra per cercare di andare a chiudere l’operazione. Servono però le uscite, che sono alla base del mercato in entrata della Juventus. Intanto Lukaku aspetta».