Lukaku, il Chelsea pone le condizioni: la cifra per l’Inter – SM

Tornato dopo quattro gol in due partite con il Belgio, Romelu Lukaku adesso deve confermare il suo futuro all’Inter in questo intenso finale di stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sport Mediaset, il Chelsea ha posto le condizioni per un eventuale futuro in nerazzurro del giocatore.

NESSUN VINCOLO – Ultimi due mesi per Romelu Lukaku per convincere l’Inter a continuare a puntare su di lui. A fine stagione scade il prestito dal Chelsea e il belga tornerà a Londra. Dove, però, è difficilmente destinato a rimanere. I blues avrebbero aperto alla possibilità di un altro anno di prestito oneroso, ma al termine del quale non vogliono più avere nessun vincolo con l’attaccante. Per questo l’Inter, se vorrà puntare su Lukaku, dovrà inserire un obbligo di riscatto. 30-35 la cifra che chiede il club di Londra per la cessione.