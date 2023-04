Sassuolo-Inter Primavera 1-0 al 45′, pasticcio della difesa

Finisce 1-0 il primo tempo tra Sassuolo e Inter Primavera. Un pasticcio della difesa nerazzurra regala il vantaggio.

PRIMO TEMPO – Basta un minuto alla squadra di casa per trovare la prima occasione della gara. Russo si allunga su un pallone riuscendo a colpirlo per prendere poi il palo. Subito brivido per l’Inter dopo nemmeno due minuti. Al 19′ arriva il vantaggio del Sassuolo dopo il pasticcio della difesa nerazzurra. Provando a impostare dal basso Kassama si appoggia su Akinsanmiro che subisce il pressing di Russo in area di rigore che batte poi Botis e fa 1-0. L‘Inter si sveglia al 23′ con una bella azione di Iliev che serve con un filtrante Kamaté che sorprende la difesa con un tacco per Esposito che si fa fermare dal portiere nerovedere. I nerazzurri cercano di reagire ma funziona bene la difesa del Sassuolo.