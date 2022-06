Lukaku all’Inter anche la prossima stagione? Lui non vuole più il Chelsea – CdS

Lukaku non vuole saperne di tornare al Chelsea. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, possibile nuovo accordo con l’Inter anche la prossima stagione.

NUOVO ACCORDO – Romelu Lukaku ha lavorato in prima persona per tornare all’Inter, il resto poi lo ha fatto Tuchel, favorevole a risolvere in tempi brevi il problema che Lukaku gli aveva creato con la sua insoddisfazione all’interno dello spogliatoio. La sensazione è che tra 12 mesi le parti si metteranno di nuovo sedute attorno a un tavolo per discutere di un nuovo prestito e poi magari di un trasferimento a titolo definitivo nel 2024.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti