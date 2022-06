Mkhitaryan atteso a Milano: oggi visite mediche e firma sul contratto – CdS

Mkhitaryan oggi sarà a Milano per effettuare le visite mediche con l’Inter, dopodiché sarà ufficialmente un giocatore nerazzurro. Inter-News.it insieme al nostro inviato, Roberto Balestracci, seguirà tutte le tappe del centrocampista armeno.

OGGI LE FIRME – Henrikh Mkhitaryan è dopo André Onana il secondo rinforzo ufficiale dell’Inter in vista della prossima stagione. Il centrocampista è atteso oggi a Milano per effettuare le visite mediche e poi la firma sul contratto oggi pomeriggio in sede. L’ex Roma firmerà un biennale.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti