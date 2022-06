Inzaghi rinnovo con regalo: ruolo fondamentale nella trattativa ‘Lukaku’ – CdS

Inzaghi ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l’Inter diventando il terzo allenatore più pagato della Serie A. Con la firma sul contratto, in regalo, è arrivato anche l’OK definitivo per l’arrivo di Romelu Lukaku. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il mister ha giocato un ruolo fondamentale in questa trattativa.

TUTTO PER LUKAKU – Simone Inzaghi voleva Romelu Lukaku e lo ha ottenuto a tutti i costi. Il mister ha giocato un ruolo chiave nella trattativa: lo ha messo al primo posto dell’elenco delle sue richieste ed è andato in pressing su Steven Zhang chiedendogli di soddisfare in tempi brevi le pretese del Chelsea. Tra lunedì e ieri è stato in sede oltre sette ore e di queste solo pochissimi minuti sono stati dedicato al suo contratto. Il resto solo riunioni di mercato. Inzaghi si è speso tantissimo, sia per telefono sia negli ultimi due giorni di persona, per riabbracciare il centravanti che ha avuto modo di allenare i primi giorni dopo il suo arrivo ad Appiano Gentile.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti