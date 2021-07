Lautaro Martinez, dopo la Copa América il futuro: contatti in vista – Sky

Dopo la vittoria della Copa América con la sua Argentina (vedi articolo), Lautaro Martinez è pronto a concentrarsi nuovamente sull’Inter. E anche sul suo futuro, secondo quanto ripotato da Marco Demicheli di “Sky Sport”.

FUTURO DA DISCUTERE – Lautaro Martinez, fresco vincitore di scudetto e Copa América, è pronto a concentrarsi nuovamente sull’Inter. Ma anche a discutere del suo futuro in nerazzurro, come riporta il giornalista di “Sky Sport” Marco Demicheli: «Lautaro Martinez conta di conoscere il suo futuro nelle prossime settimane. Si parla in ogni caso di futuro lontano, perché per quanto riguarda il prossimo futuro il giocatore ha ancora in mano un contratto di due anni con l’Inter».