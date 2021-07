Argentina campione della Copa América! Lautaro Martinez batte il Brasile di Gabigol

L’Argentina fa il Maracanazo! Vince 1-0 nella finale di Copa América contro il Brasile e torna a conquistare un trofeo dopo ventotto anni. Decide Di Maria per l’1-0, Lautaro Martinez non segna ma può festeggiare.

MALEDIZIONE CANCELLATA! – L’Argentina è campione della Copa América 2021. Lo fa nella sfida più sentita, quella contro il Brasile e al Maracanà. Un trionfo atteso tantissimo dalla Seleccion, che non vinceva nulla dal 1993. La partita si sblocca al 22′: Rodrigo de Paul dalla propria trequarti effettua un grande lancio, Renan Lodi buca l’intervento e manda in porta Angel Di Maria, che controlla al volo e con un magnifico pallonetto scavalca Ederson per l’1-0 poi definitivo. Sfida dura, nella quale gli interventi scorretti si sprecano e le ammonizioni fioccano: ben nove, la prima Fred dopo due minuti e mezzo. Lautaro Martinez stavolta non segna, esce al 79′ per Nicolas Gonzalez (nuovo acquisto della Fiorentina). Il Brasile si sveglia solo alla fine, con la migliore occasione che capita a Gabigol: l’ex Inter con un sinistro al volo in bella coordinazione chiama al grande intervento Emiliano Martinez. Subito dopo De Paul dà la palla del colpo del KO a Lionel Messi (primo trofeo con l’Argentina), che incredibilmente anziché appoggiare in rete fa un tocco di troppo e si incarta favorendo il recupero di Ederson. Dopo oltre cinque minuti di recupero il fischio finale dell’arbitro: l’Argentina è campione, per la quindicesima volta della sua storia. Eguagliato l’Uruguay come maggior numero di vittorie in Copa América. Mentre per il Brasile è grande delusione, segnata dalle lacrime di Neymar.