Lautaro Martinez, conto alla rovescia per l’ufficialità del rinnovo di contratto – CdS

Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l’Inter, ormai è solo questione di ore. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, c’è intesa anche sull’ingaggio.

RINNOVO – Inter, presto il rinnovo di Lautaro Martinez sarà reso ufficiale. Obiettivo raggiunto dalla società nerazzurra che dopo l’addio di Romelu Lukaku, aveva tutte le intenzioni di blindare il centravanti argentino. Prolungamento e ingaggio molto più che raddoppiato (6,2 milioni a stagione): un salto di qualità che si abbina perfettamente a quanto mostrato finora dall’attaccante, e in particolare in questo avvio di stagione. Con il rinnovo, verrà eliminata la clausola rescissoria di 111 milioni di euro valida per due settimane in luglio. L’attaccante è felice in Italia nonostante il pressing di Barcellona e Atletico Madrid, e presto diventerà ufficialmente un punto fermo dell’Inter del futuro.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancora