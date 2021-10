Lucca, parla il DS del Palermo: «Impressionante! Qualsiasi big va bene»

Lucca è il nome del momento: capocannoniere in Serie B, l’ex Palermo ha già attirato l’attenzione su di sé da parte dei grandi club di Serie A. Renzo Castagnini, attuale Direttore Sportivo del Palermo, intervistato su TuttoSport ha parlato dell’interesse dell’Inter e non solo.

STRAORDINARIO – Lucca prima di esplodere al Pisa in questa stagione, era stato ingaggiato dal Palermo, in Serie D, dopo lo svincolo dal Torino. Ne parla il Direttore Sportivo rosanero: «E vi assicuro che i primi mesi non ha sfiorato il campo, Lucca. L’allenatore non lo faceva giocare mai. Noi, però, credevamo fortemente in lui. A me è sempre piaciuto, non sono rimasto sorpreso dei suoi 13 gol in 15 gare da titolare. Non avevo mai visto un attaccante di 2 metri ma allo stesso tempo così agile e abile anche nello stretto. Lucca ha un tiro potente da fermo “alla Batistuta”».

TOP CLUB – Lucca interessa già a diversi top club in Serie A, tra questi anche l’Inter. Castagnini parla dell’interesse dei top club nei confronti del ragazzo: «In questa stagione mi aspetto dai 15 ai 20 gol, dipenderà anche dalla fortuna. Big interessati? Qualsiasi top club va bene, ma lo vedrei particolarmente bene nel progetto giovani del Milan».

Fonte: TuttoSport