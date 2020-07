Lautaro Martinez, Barcellona deve cedere: ex Inter offerto in Premier

Secondo quanto rivela Goal.com, per poter arrivare a Lautaro Martinez il Barcellona è costretto prima a mettere a segno qualche cessione. Uno dei partenti è Philippe Coutinho, ex Inter, che potrebbe tornare a giocare in Premier League dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco.

CESSIONI – Lautaro Martinez resta il primo obiettivo per il mercato del Barcellona. L’attaccante argentino – di nuovo in gol contro il Torino dopo cinque gare a secco – è valutato dall’Inter oltre i 111 milioni della sua clausola risolutiva, scaduta lo scorso 7 luglio. I catalani sperano di riuscire a trattare con la società milanese, ma prima di poter lanciare l’assalto al giocatore sono necessarie alcune cessioni importanti. In cima alla lista dei partenti ci sarebbe Philippe Coutinho che, secondo quanto rivelato in Inghilterra, potrebbe tornare a giocare in Premier League dopo la sua avventura con il Liverpool. La società blaugrana avrebbe infatti offerto il giocatore sia all’Arsenal che al Newcastle, dal momento che con ogni probabilità il Bayern Monaco non lo riscatterà al termine del prestito.

