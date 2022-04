Lautaro Martinez-Atletico Madrid, pres. Cerezo: «Parlare di LauToro? Oggi no..»

L’Inter venerdì affronta lo Spezia al Picco. I nerazzurri devono vincere tutte le partite per trionfare a fine anno. Intanto le voci su Lautaro Martinez si susseguono e l’interesse da parte dell’Atletico Madrid tiene in scacco l’Inter. Ecco le parole del presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo.

MOMENTO – L’Inter deve vincere tutte le partite per trionfare e alzare al cielo il 20esimo scudetto. Intanto l’Atletico Madrid ha messo nel mirino Lautaro Martinez con l’argentino che piace molto ai Colchoneros. In merito a questo, ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato il presidente dell’Atletico, Enrique Cerezo. «Oggi non è il momento di parlare di LauToro e nemmeno dei suoi fratelli (modo di dire spagnolo, ndr), oggi siamo qui per parlare della partita». Come spiega il sito di Sportmediaset le cose curiose sono due: il presidente Cerezo ha detto “oggi” e quindi non escluda che già da domani l’Inter parli con l’Atletico Madrid (Ausilio a Madrid) e il fatto che l’abbia chiamato LauToro dimostra di conoscerne bene il soprannome.

Fonte: Sportmediaset