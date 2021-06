Kessié non sta facendo dormire tranquilli i tifosi del Milan. Nei prossimi giorni la società rossonera proverà a convincere il centrocampista a rinnovare. Il giornalista Pedullà, in chiusura di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, conferma l’interessamento dell’Inter in stile Calhanoglu

RINNOVO O BEFFA – Il Milan corre per blindare Franck Kessié, che rischia di diventare uno dei più ambiti colpi a parametro zero per l’estate 2022. Primi contatti già avviati, ma ora bisogna arrivare alla fumata bianca. Possibilmente entro luglio. Cioè prima che il centrocampista parta per la spedizione olimpica da fuoriquota della Nazionale Ivoriana. Alla finestra c’è soprattutto l’Inter, che pensa a Kessié proprio come colpo a zero. Il Milan dovrà aumentare e migliorare l’offerta per strappare il rinnovo del classe ’96 ivoriano. Ad assicurarlo è il giornalista Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia. La situazione Kessié-Milan diventa, quindi, interessante. Tempo di rinnovo in casa rossonera. Altrimenti il rischio beffa nerazzurra, come appena successo con Hakan Calhanoglu, si farebbe sempre più consistente…