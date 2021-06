VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Fiorentina-Inter 0-2 (21/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 2-0 in casa della Fiorentina del 5 febbraio 2021.

TUTTO FACILE – L’Inter continua la sua rincorsa al Milan, vincendo il match di venerdì 5 febbraio in casa della Fiorentina. Una gara più facile del previsto per i nerazzurri (nell’occasione con la divisa da trasferta), che al 31′ passano in vantaggio. La firma la mette Nicolò Barella con uno splendido destro a giro dal limite dell’area, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I viola risultano quasi inoffensivi in attacco, e così gli ospiti chiudono i conti a inizio ripresa. Al 52′ Achraf Hakimi semina tutti sulla destra e serve in mezzo, dove Ivan Perisic insacca da due passi per lo 0-2. È, di fatto, il momento in cui il croato cambia marcia e diventa un intoccabile nella corsa scudetto. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.