Karamoh-Radu, la conferma del Parma: il comunicato sui prestiti Inter

Arrivano le ufficialità sui prolungamenti dei prestiti tra club di Serie A come da decisione della FIGC. A darne comunque notizia è il Parma che vedrà ancora per 2 mesi almeno i due nerazzurri Radu e Karamoh in Emilia

CONFERME – Il Parma Calcio 1913 comunica l’estensione dei prestiti fino al 31 agosto dei seguenti calciatori attualmente in rosa: Dejan Kulusevski, Ionut Andrei Radu, Vasco Regini, Gianluca Caprari, Alberto Grassi, Roberto Inglese, Luigi Sepe, Yann Karamoh, Jasmin Kurtic, Giuseppe Pezzella, Hernani Azevedo Junior.

Fonte: parmacalcio1913.it