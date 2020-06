Cavani, niente Atletico Madrid. Inter spera, Roma in pole – AS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo AS, è naufragata la trattativa tra l’Atletico Madrid ed Edinson Cavani, dopo che quest’ultimo ha lasciato il PSG a parametro zero. Al momento la squadra in vantaggio sull’attaccante è la Roma, ma anche l’Inter resta interessata.

CORSA A DUE – Sembrava tutto fatto tra Edinson Cavani e l’Atletico Madrid, ma secondo le ultime notizie che arrivano dalla Spagna la trattativa si è risolta in un nulla di fatto. Il problema sono state le richieste economiche del giocatore e del suo agente-fratello, giudicate troppo alte per il club spagnolo. L’attaccante uruguaiano è sicuramente un pezzo pregiato del calciomercato in vista della prossima stagione, visto anche la sua situazione da free agent dopo la scadenza del contratto con il PSG. Al momento la squadra più forte sul giocatore è la Roma, che è pronta a offrire un contratto di tre anni che lo renderà l’elemento più pagato in rosa. Resta comunque alto anche l’interessamento dell’Inter, essendo quello dell’attaccante ex Napoli e Palermo uno dei classici colpi a parametro zero tipici dell’Amministratore Delegato nerazzurro Beppe Marotta (come non citare negli ultimi anni gli arrivi di Stefan de Vrij e Kwadwo Asamoah?). Al momento il club di proprietà Suning è però più indietro rispetto ai capitolini.

Fonte: AS.com