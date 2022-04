Juventus, all-in su un terzino dalla Spagna. Cambiaso abbandonato?

L’Inter vuole dar seguito alla vittoria contro la Juventus di domenica all’Allianz Stadium e per farlo c’è da battere il Verona sabato a San Siro. Tra bianconeri e nerazzurri ci potrebbero essere molti intrighi di mercato la prossima estate. Uno riguarda Andrea Cambiaso.

OBIETTIVO – La Juventus, stando a quanto scrive Sportmediaset, è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Alex Sandro è sempre più vicino all’addio e i bianconeri sembrano volerci provare per Renan Lodi dell’Atletico Madrid. Certo, non una trattativa facile, ma comunque il club di Allegri sembra intenzionato a provarci. In questo caso la Juventus lascerebbe la presa per Andrea Cambiaso. All’Inter piace l’esterno del Genoa, soprattuto perché è un giovane da poter far crescere al fianco di calciatori esperti come Gosens (e chissà, Perisic, se rimarrà). Insomma, i discorsi di calciomercato sono rimandati all’estate ma intanto c’è da monitorare tutte le situazioni.

Fonte: Sportmediaset