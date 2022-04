Inter, occhio ai diffidati. Sempre tre a rischio squalifica dopo la Juventus

L’Inter lavora in vista della sfida contro il Verona di sabato alle 18. I nerazzurri devono vincere e dar seguito alla vittoria contro la Juventus di domenica scorsa. Inzaghi dovrà fare i conti anche con i diffidati. Dopo i bianconeri Lautaro Martinez è stato squalificato ma rimangono tre i nerazzurri a rischio.

DIFFIDA – L’Inter lavora in vista della partita contro il Verona. La Juventus ha dato morale e rilanciato i nerazzurri in vetta alla classifica. Cosa serve fare ora? Serve continuare a vincere. Occhio però ai diffidati in casa Inter. Simone Inzaghi perde per il match contro i gialloblu Lautaro Martinez ma avrà Bastoni, Perisic e Vidal sempre in diffida. Il croato è la new entry dopo il giallo rimediato contro i bianconeri dunque occhio alle svolte negative per la prossima partita contro lo Spezia di venerdì dopo il Verona.