Inzaghi, vertice di mercato con l’Inter: rinnovi e parametri zero nel mirino – TS

Archiviato momentaneamente il discorso Champions League, ogni giorno adesso è buono per iniziare a pianificare il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da TuttoSport, tra rinnovi e parametri zero, Inzaghi incontrerà presto la dirigenza.

VERTICE DI MERCATO – Nei prossimi giorni Marotta e Ausilio incontreranno Inzaghi per capire se è possibile migliorare la rosa già nella sessione di mercato invernale oppure se è meglio porre le basi per le trattative estive. Tra rinnovi e parametri zero, c’è sicuramente da sottolineare il prolungamento di contratto di Federico Dimarco fino al 2026. Per quanto riguarda Brozovic, invece, l’Inter è ottimista. Discorso diverso, per Ivan Perisic, dato che la prima richiesta è stata molto più alta rispetto a quanto messo in preventivo deal club. Per quanto riguarda il mercato in entrata, sarà valutata l’opzione Kostic. Ultimo capitolo, legato ai giocatori in scadenza, sempre nel mirino Ginter e Luiz Felipe.

Fonte: TuttoSport