Dumfries, in caso di forfait spazio a D’Ambrosio?

L’Inter si appresta ad affrontare il Cagliari nella 17′ giornata di Serie A. I nerazzurri devono però valutare le condizioni di Denzel Dumfries (vedi articolo) con Simone Inzaghi che studia le soluzioni in caso di forfait.

SOLUZIONI – Una possibile soluzione logica è quella di alzare, rispetto alle precedenti partite, Danilo D’Ambrosio. Il numero 33 però, soprattutto contro il Real Madrid, non ha offerto una grande prova in questo ruolo e dunque ci potrebbe essere anche un mescolamento delle carte. Inzaghi potrebbe anche ricorrere all’adattamento a destra di Ivan Perisic con lo schieramento, sulla fascia opposta, di Federico Dimarco. Ovviamente questa opportunità può dare la possibilità al tecnico sia di far rifiatare qualche uomo in difesa in caso di inserimento di Stefan de Vrij dal primo minuto (D’Ambrosio potrebbe prendere il posto di Skriniar o Bastoni). Oppure, con de Vrij titolare, tornerebbe la difesa tipo davanti ad Handanovic. La speranza è che da qui a domenica Dumfries recuperi e torni a disposizione viste le prestazioni in crescita nelle ultime uscite. Ciò che Inzaghi non vuole è che l’olandese, nel suo miglior momento, si fermi proprio come ha fatto Joaquin Correa contro la Roma.