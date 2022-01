Inzaghi, una carezza a Vecino e Sensi per tenere compatto il gruppo – TS

Inzaghi in conferenza stampa ha parlato anche delle situazioni legate a Matìas Vecino e Stefano Sensi, ad oggi poco utilizzati dall’Inter, entrambi chiedono più spazio e potrebbero essere ceduti in questa sessione di mercato. Per loro il tecnico ha speso parole dolci, anche per tenere compatto il gruppo.

UNA CAREZZA – Inzaghi in conferenza stampa ha parlato anche dei giocatori che ad oggi hanno trovato poco spazio e che a gennaio potrebbero partire. Chiara la volontà del tecnico di tenere comunque un gruppo compatto che tanto bene sta facendo: «Sensi e Vecino hanno avuto meno spazio ma ho parlato con entrambi e li terrei con me sempre perché sono forti. Sensi, per esempio, con il Genoa è stato determinante. Vecino all’andata con l’Atalanta è entrato al 35′ dalla fine e ha fatto benissimo. Stanno giocando meno ma, se resteranno, lo spazio lo troveranno». Mercoledì sarà tempo di Coppa Italia, l’Inter sfiderà l’Empoli e i due avranno l’occasione di dimostrare di essere all’altezza dei titolari.

Fonte: TuttoSport