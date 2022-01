Atalanta-Inter che gara sarà? Partita fisica, ma occhio alle occasioni

Atalanta-Inter promette di essere una sfida spettacolare. Ma con quale interpretazione? Gli ultimi due precedenti sono due esempi opposti.

SQUADRE COMPLETE – Atalanta-Inter è da sempre una sfida sentita, con una certa componente emozionale. Negli ultimi anni è anche indubbiamente un big match. Tra due squadre che uniscono fisico, tecnica e una grande capacità di produrre occasioni da gol. Che ultimamente ha prodotto partite molto diverse per interpretazione. Quale aspetto prevarrà in questo derby nerazzurro?

PRECEDENTI OPPOSTI – Le ultime due sfide tra Atalanta e Inter sono esemplificative. Stesse squadre, circa, due interpretazioni totalmente differenti. Inter-Atalanta della scorsa stagione, quella con Conte vinta grazie a una rete di Skriniar, è stata una lotta. Pressing a tutto campo con l’idea in primo luogo di impedire agli altri di produrre gioco. E poi in attacco vediamo cosa resta. L’ultima sfida a San Siro è stata invece un festival di calcio offensivo. Con qualche errore di troppo a dirla tutta. Occasioni, giocate, gol, un 2-2 finale mantenuto solo da un rigore sbagliato e dal gol di Piccoli annullato. Una gara spettacolare, di quelle che i tifosi neutrali apprezzano molto quando si giocano in Premier League.

PRONTI A TUTTO – Due versioni possibili, quasi due estremi dello stesso spettro. Gli uomini di Inzaghi dovranno farsi trovare pronti a ogni evenienza. Lottare, rimanere in partita e puntare a far male alla difesa avversaria. Inter e Atalanta sanno sfidarsi su più piani. Vedremo quale sarà quello prediletto nella gara di oggi.