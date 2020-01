Inter valuta le opzioni per l’attacco, la scelta su Vecino – Sky

Condividi questo articolo

Nel giorno in cui annuncia Christian Eriksen (QUI la notizia) l’Inter deve valutare anche le ultime opportunità di mercato per concludere la campagna di gennaio

ALTERNATIVE IN ATTACCO E VECINO – L’Inter valuta quali rinforzi prendere in attacco e decide il futuro di Matias Vecino. Il punto di Alessandro Sugoni per Sky Sport: «L’Inter sta facendo una serie di valutazioni, per l’attacco c’è l’accordo con Giroud e si aspetta di capire che farà il Napoli con Llorente, ma non è detto al 100% che l’Inter prenderà un attaccante. A centrocampo si va verso la conferma di Vecino, si fa largo l’idea di valorizzarlo perché può fare un contributo importante, è un centrocampista con caratteristiche uniche e non sono arrivate offerte adeguate. Al momento Vecino va verso la conferma in nerazzurro».