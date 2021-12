Inter, una sola priorità e una certezza dopo la sosta. Vecino ai saluti? – Sky

L’Inter dopo la sosta cercherà di riprendere al meglio il suo cammino in campionato, con un pensiero rivolto al mercato e al rinnovo di Brozovic su tutti. Alessandro Sugoni – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, fa il punto in casa nerazzurra dove c’è una sola priorità e una certezza

URGENTE – L’Inter dopo la sosta cercherà di chiudere i discorsi per quanto riguarda il rinnovo di Marcelo Brozovic: «La cosa prioritaria in casa Inter è il rinnovo di Brozovic perché è un giocatore imprescindibile. Non è un caso che i discorsi sono partiti da tempo. L’Inter non ha particolari esigenze di rinforzare la rosa nell’immediato, ha recuperato Alexis Sanchez e dopo la sosta ci sarà anche Joaquin Correa. Se qualcuno dovesse andare via Giuseppe Marotta lo ha sempre detto, se ne parla e si trova una soluzione».

USCITE – E sulle possibili uscite, Alessandro Sugoni fa il punto su Matias Vecino: «Ha ancora 6 mesi di contratto, è stato utilizzato poco ed è possibile che chieda una partenza anticipata magari tramite uno scambio. Non è un mistero che l’Inter abbia seguito a lungo Nahitan Nandez, ma la situazione del Cagliari va monitorata. La certezza è che l’Inter non farà investimenti onerosi, ma al massimo approfitterà di qualche possibilità. Intanto il discorso principale è il rinnovo di Brozovic e vedremo se anche Ivan Perisic».